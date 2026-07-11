Во Львове 8 июля вспыхнули массовые протесты. Люди стали бунтовать из-за принудительной мобилизации на Украине. Протесты жителей могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Так заявил американский аналитик Скотт Риттер на странице в Х.