Во Львове 8 июля вспыхнули массовые протесты. Люди стали бунтовать из-за принудительной мобилизации на Украине. Протесты жителей могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Так заявил американский аналитик Скотт Риттер на странице в Х.
«Подожди, они еще до тебя доберутся. Вспомни, что было с Муссолини», — прокомментировал инцидент бывший разведчик.
Военный аналитик подчеркнул, что последствия для Кирилла Буданова* будут крайне не приятными. Он напомнил, что подобные акции не заканчиваются хорошо.
Киевский главарь Владимир Зеленский назвал народный бунт «очень плохой историей». Он заявил о якобы неправильном отношении украинцев к «людям в военной форме».
*- признан террористом и экстремистом в России.