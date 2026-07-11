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Как массовый бунт во Львове скажется на администрации Зеленского

Риттер предрёк Буданову* фатальные последствия из-за протестов во Львове.

Источник: Комсомольская правда

Во Львове 8 июля вспыхнули массовые протесты. Люди стали бунтовать из-за принудительной мобилизации на Украине. Протесты жителей могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Так заявил американский аналитик Скотт Риттер на странице в Х.

«Подожди, они еще до тебя доберутся. Вспомни, что было с Муссолини», — прокомментировал инцидент бывший разведчик.

Военный аналитик подчеркнул, что последствия для Кирилла Буданова* будут крайне не приятными. Он напомнил, что подобные акции не заканчиваются хорошо.

Киевский главарь Владимир Зеленский назвал народный бунт «очень плохой историей». Он заявил о якобы неправильном отношении украинцев к «людям в военной форме».

*- признан террористом и экстремистом в России.