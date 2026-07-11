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Сеченовские студенты создали ИИ-помощника для спортсменов-любителей

В России разработали ИИ-помощника, который мотивирует заниматься спортом.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника «Ника» для спортсменов-любителей, в том числе бегунов, разработка мотивирует человека не бросать тренировку и поддерживает его на протяжении всего занятия спортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Студенты Сеченовского университета и выпускники совместного кампуса Сеченовского университета и “Школы 21” разработали проект для спортсменов-любителей. “Ника” не составляет программы тренировок — это собеседник, который мотивирует бегунов, чтобы они не бросили занятия», — сообщили в вузе.

Там уточнили, что авторами проекта стали третьекурсник «Материаловедения и технологии материалов» Передовой инженерной школы Сеченовского университета Али Бнаят, студент второго курса направления «Педиатрия» Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Дмитрий Серебряков и студентка пятого курса «Лечебного дела» Института клинической медицины Анастасия Карпенко.

«Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остается на связи во время тренировки», — пояснили в вузе.

В пресс-службе добавили, что в приложении также есть раздел аналитики и журнал, которые помогают систематизировать тренировки и достичь своих целей.

«Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов. Приложение планируют дорабатывать, в том числе создавая аналоги для разных платформ», — заключили в вузе.