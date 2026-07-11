Сеченовские студенты создали ИИ-помощника для спортсменов-любителей

«Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остается на связи во время тренировки», — пояснили в вузе.