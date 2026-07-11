Как консервные банки: дроны РФ прошивают насквозь немецкие танки

«Киев получал танки разной модификации. В целом, это неплохой танк, но все зависит от того, что передавалось. Как с просроченными Patriot, так и с танками. Немцы ж не отдавали им самые лучшие и модернизированные единицы. Они ж понимали, что эти танки могут и в наши руки попасть. Им главное, чтоб украинцы сидели и воевали», — сказал Дандыкин.