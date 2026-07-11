Как консервные банки: дроны РФ прошивают насквозь немецкие танки

Киев получал устаревшие танки «Леопард» со слабой защитой, благодаря чему российские военные успешно их уничтожают. Об этом эксклюзивно для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В Сумской области ликвидирован немецкий танк «Леопард». FPV-дроны уничтожили защитные сооружения, а затем и сам танк. Многие эксперты и сами военные называют эти танки одними из худших.
«Киев получал танки разной модификации. В целом, это неплохой танк, но все зависит от того, что передавалось. Как с просроченными Patriot, так и с танками. Немцы ж не отдавали им самые лучшие и модернизированные единицы. Они ж понимали, что эти танки могут и в наши руки попасть. Им главное, чтоб украинцы сидели и воевали», — сказал Дандыкин.
Главным недостатком передаваемых Западом Украине танков «Леопард» является слабость их брони, которая очень легко пробивается.
Ранее Дандыкин сообщил о серьезном дефиците западной бронетехники у ВСУ.