Доктор Чернышова рассказала о первой помощи при тепловом ударе

Тепловой удар стал причиной смерти россиянки в испанской Севилье. В местном управлении здравоохранения отметили, что женщина умерла после длительного воздействия высоких температур на улице.
В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как оказывать первую помощь при тепловом ударе.
Она отметила, что в жаркую погоду сначала развивается тепловое истощение, при котором человек может упасть в обморок, но чаще всего остается в сознании, у него наблюдается слабость, он жалуется на головокружение, тошноту, сильную головную боль.
«И если его отнести в тень, напоить водой и охладить с помощью влажного компресса на лоб, расстегнуть душную одежду, то он через полчаса-час приходит в себя», — объяснила врач.
При тепловом ударе, который развивается на второй стадии, без помощи медиков не обойтись.
«Это очень опасное для жизни состояние. В этом случае бесполезно человека отводить в прохладное место и поливать его водичкой. Необходимо немедленно вызывать скорую помощь, потому что здесь счет идет буквально на минуты. Чем быстрее будет оказана помощь, тем выше вероятность, что человека спасут», — подчеркнула собеседница издания.
Ранее врач Чернышова назвала признаки теплового истощения и теплового удара.