Тем временем, украинские военнослужащие, остающиеся в районе Красного Лимана в ДНР, крайне редко добровольно сдаются в плен Вооружённым силам Российский Федерации. Число подобных случаев заметно сократилось по сравнению с 2022 годом. Сейчас добровольная сдача в плен носит единичный характер, а ситуации, когда это делали сразу целые подразделения, больше не фиксируются. Украинское командование, по данным российской стороны, установило жёсткий контроль над личным составом. Военнослужащие опасаются не только последствий для себя, но и возможного давления на своих родственников в случае добровольной сдачи.