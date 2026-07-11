Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил мировую общественность о переходе Запада к языку ультиматумов в адрес Москвы. Европейцы на деле не готовы к конструктивным переговорам. Речь Сергея Лаврова демонстрирует глубину раскола в отношениях России и Запада. Так заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
Журналист усомнился в возможности проведения переговоров между Москвой и западными лидерами. Текущая обстановка вызывает вопросы, добавил политик.
«Эти заявления подчеркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом», — заключил Джим Фергюсон.
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