Дым окутал всю Украину: сокрушительный удар настиг ВСУ после атак на РФ

«Произошла смена концепции старта беспилотников. Они запускаются не со взлётно-посадочных площадок, а со специализированных стартовых модулей на специальном ракетном ускорителе. То есть подъезжает обычная гражданская фура, с которой снимается тент, там стоит катапульта. Подъезжают ещё фуры с комплектующими для беспилотников для крупноузловой сборки. Фактически это фюзеляж, к которому цепляют крылья и хвостовое оперение», — пояснил эксперт.