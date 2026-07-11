Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дым окутал всю Украину: сокрушительный удар настиг ВСУ после атак на РФ

В ночь с 9 на 10 июля российские средства ПВО сбили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. Ответ последовал незамедлительно. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ запустили сотни беспилотников в направлении российских регионов в ночь на 10 июля. Все они были сбиты, а ответ последовал незамедлительно.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, откуда летели дроны и какой Киев получил ответ.

Украинские боевики вновь попытались нанести урон российской территории, но были остановлены, а ответные удары уже накрыли объекты ВСУ по всей Украине.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь с 9 на 10 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.

Откуда летели дроны.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отражена атака 35 украинских БПЛА. В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Предварительно, пострадавших нет.

«Запуски беспилотников в Ростовскую область с максимальной вероятностью были из Днепропетровской и Харьковской областей», — пояснил эксперт.

При этом попавший под атаку Краснодарский край атаковали из других украинских регионов. Местный оперштаб сообщил, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также фрагменты беспилотников упали во двор частного жилого дома. На местах работают оперативные службы.

«Беспилотники в сторону Краснодарского края могли запустить из Запорожья или Одесской области», — сказал Кондратьев.

Дроны в Санкт-Петербург, по словам специалиста, вероятнее всего запустили из Львовской области, после чего они пролетели через воздушное пространство соседних государств и достигли Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о беспилотной опасности около трёх часов ночи. Спустя час стало известно об уничтожении двух БПЛА. Около 4:30 Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 14 дронов. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Ответ России и новая тактика ВСУ.

Ответ последовал незамедлительно.

«Что касается особых ответов от России, то, вероятнее всего, продолжится планомерное и последовательное выполнение задач. Российские военные быстро выявляют места запусков беспилотников и уничтожают их, противнику приходится каждый раз выбирать новое место, пока не сгорело старое», — пояснил эксперт.

На фоне этого околовоенные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов по всей Украине. Под удар попали военные объекты ВСУ в Одесской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Позже в сети появились кадры с последствиями мощных ударов.

При этом, по информации Кондратьева, ВСУ изменили тактику запуска беспилотников на российские регионы.

По словам специалиста, среди дронов, использующихся в атаках на РФ, чаще всего фигурируют «Лютый» и FP-1.

«Произошла смена концепции старта беспилотников. Они запускаются не со взлётно-посадочных площадок, а со специализированных стартовых модулей на специальном ракетном ускорителе. То есть подъезжает обычная гражданская фура, с которой снимается тент, там стоит катапульта. Подъезжают ещё фуры с комплектующими для беспилотников для крупноузловой сборки. Фактически это фюзеляж, к которому цепляют крылья и хвостовое оперение», — пояснил эксперт.

Собранный беспилотник ставят на катапульту и запускают.

«После того как все беспилотники запустили, они сворачиваются и уезжают, потому что наши Вооружённые силы эффективно находят площадки для старта и уничтожают их. ВСУ каждый раз приходится выбирать новое место для запуска», — добавил специалист.

Новая тактика не помогает.

Украина продолжает пытаться атаковать Россию, используя новые методы запуска дронов — с катапульт, скрытых в гражданских фурах. Однако российские военные быстро вычисляют и уничтожают эти точки.

376 сбитых дронов за ночь — это очередное доказательство эффективности российской ПВО. А ответные удары, накрывшие объекты ВСУ, показывают, что террор не остаётся безнаказанным. Россия продолжит защищать свои территории.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше