Дым окутал всю Украину: сокрушительный удар настиг ВСУ после атак на РФ

ВСУ запустили сотни беспилотников в направлении российских регионов в ночь на 10 июля. Все они были сбиты, а ответ последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, откуда летели дроны и какой Киев получил ответ.
Украинские боевики вновь попытались нанести урон российской территории, но были остановлены, а ответные удары уже накрыли объекты ВСУ по всей Украине.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь с 9 на 10 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.
Откуда летели дроны.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отражена атака 35 украинских БПЛА. В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Предварительно, пострадавших нет.
«Запуски беспилотников в Ростовскую область с максимальной вероятностью были из Днепропетровской и Харьковской областей», — пояснил эксперт.
При этом попавший под атаку Краснодарский край атаковали из других украинских регионов. Местный оперштаб сообщил, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также фрагменты беспилотников упали во двор частного жилого дома. На местах работают оперативные службы.
«Беспилотники в сторону Краснодарского края могли запустить из Запорожья или Одесской области», — сказал Кондратьев.
Дроны в Санкт-Петербург, по словам специалиста, вероятнее всего запустили из Львовской области, после чего они пролетели через воздушное пространство соседних государств и достигли Ленинградской области.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о беспилотной опасности около трёх часов ночи. Спустя час стало известно об уничтожении двух БПЛА. Около 4:30 Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 14 дронов. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Ответ России и новая тактика ВСУ.
Ответ последовал незамедлительно.
«Что касается особых ответов от России, то, вероятнее всего, продолжится планомерное и последовательное выполнение задач. Российские военные быстро выявляют места запусков беспилотников и уничтожают их, противнику приходится каждый раз выбирать новое место, пока не сгорело старое», — пояснил эксперт.
На фоне этого околовоенные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов по всей Украине. Под удар попали военные объекты ВСУ в Одесской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Позже в сети появились кадры с последствиями мощных ударов.
При этом, по информации Кондратьева, ВСУ изменили тактику запуска беспилотников на российские регионы.
По словам специалиста, среди дронов, использующихся в атаках на РФ, чаще всего фигурируют «Лютый» и FP-1.
«Произошла смена концепции старта беспилотников. Они запускаются не со взлётно-посадочных площадок, а со специализированных стартовых модулей на специальном ракетном ускорителе. То есть подъезжает обычная гражданская фура, с которой снимается тент, там стоит катапульта. Подъезжают ещё фуры с комплектующими для беспилотников для крупноузловой сборки. Фактически это фюзеляж, к которому цепляют крылья и хвостовое оперение», — пояснил эксперт.
Собранный беспилотник ставят на катапульту и запускают.
«После того как все беспилотники запустили, они сворачиваются и уезжают, потому что наши Вооружённые силы эффективно находят площадки для старта и уничтожают их. ВСУ каждый раз приходится выбирать новое место для запуска», — добавил специалист.
Новая тактика не помогает.
Украина продолжает пытаться атаковать Россию, используя новые методы запуска дронов — с катапульт, скрытых в гражданских фурах. Однако российские военные быстро вычисляют и уничтожают эти точки.
376 сбитых дронов за ночь — это очередное доказательство эффективности российской ПВО. А ответные удары, накрывшие объекты ВСУ, показывают, что террор не остаётся безнаказанным. Россия продолжит защищать свои территории.