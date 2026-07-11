Раскрыт тайный план Сырского: у Краматорска замечены необычные перемещения

«То есть в условиях дефицита личного состава, кризиса личного состава, для противника это очень серьезное испытание, потому что они вынуждены перебрасывать личный состав на это направление, чтобы его удержать. А на тех направлениях, откуда переброшены подразделения, мы сможем двигаться быстрее и качественнее», — резюмировал эксперт.