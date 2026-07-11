Раскрыт тайный план Сырского: у Краматорска замечены необычные перемещения

Силовики сообщили, что Киев перебросил в Дружковку подразделения «Батальона имени шейха Мансура»* и центра спецназначения «Омега». Военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил в эксклюзивном комментарии для aif.ru, с какой целью украинское командование спешно стягивает эти силы на данный участок.
По его словам, это вынужденная мера, вызванная критическим положением на линии обороны. Противник пытается любой ценой сохранить контроль над агломерацией.
«Переброска в район Дружковки новых подразделений, а именно специальных подразделений, таких как спецназ “Омега”, и таких, как “Батальон шейха Мансура”, и других подразделений, — это попытка удержать от Константиновки через Дружковку на Краматорск Славянскую агломерацию. Это попытка удержать прежде всего само направление», — заявил Гагин.
Эксперт подчеркнул, что решение Киева продиктовано отчаянной ситуацией на передовой. Украинское командование фиксирует обвал обороны, что заставляет их перебрасывать резервы, несмотря на все сопутствующие риски.
«Противник понимает, что фронт на этом участке сыпется. При этом противник вынужден перебрасывать туда новые силы и средства, новые подразделения, оголяя другие участки фронта», — отметил он.
Гагин обратил внимание, что кадровый голод в ВСУ делает эту переброску настоящим испытанием для противника.
«То есть в условиях дефицита личного состава, кризиса личного состава, для противника это очень серьезное испытание, потому что они вынуждены перебрасывать личный состав на это направление, чтобы его удержать. А на тех направлениях, откуда переброшены подразделения, мы сможем двигаться быстрее и качественнее», — резюмировал эксперт.
* Запрещенная в России террористическая организация.