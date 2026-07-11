В ГД предложили уведомлять о задолженности в 10 тыс. рублей по штрафам по ПДД

«В настоящее время судебные приставы могут ограничить управление транспортным средством за долги, в том числе, по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД в рамках исполнительного производства. И для многих граждан такая мера может стать очень болезненной и неожиданной», — пояснил Миронов ТАСС.