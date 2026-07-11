В ГД предложили уведомлять о задолженности в 10 тыс. рублей по штрафам по ПДД

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Граждане должны получать уведомления, если сумма задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения превышает 10 тыс. рублей. Соответствующее письмо на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Если совокупная сумма неоплаченных административных штрафов, вынесенных в отношении физического лица за правонарушения в области дорожного движения превышает 10 тыс. рублей, то указанное лицо подлежит обязательному автоматическому извещению о факте превышения установленного лимита задолженности», — говорится в документе.
Предполагается, что уведомления гражданам должны направляться через «Госуслуги» или на мобильный телефон. Кроме того, механизм извещений можно использовать для информирования водителей об изменении ПДД или доведения иной значимой информации для повышения безопасности дорожного движения, считает депутат.
«В настоящее время судебные приставы могут ограничить управление транспортным средством за долги, в том числе, по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД в рамках исполнительного производства. И для многих граждан такая мера может стать очень болезненной и неожиданной», — пояснил Миронов ТАСС.