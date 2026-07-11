Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за базами НАТО через камеры

8 июля Telegram-канал Shot сообщил, что российские хакеры взломали базу данных со списками лиц, которые направляли деньги в поддержку боевиков «Русского добровольческого корпуса»*. Среди тех, кто финансировал РДК*, замечены люди из Польши, Эстонии, Кипра и других стран Евросоюза, а также с самой Украины, где базируются военные. Также в списке имеются российские пользователи из 15 регионов РФ.