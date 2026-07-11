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Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за базами НАТО через камеры

Разведывательные агентства Нидерландов обвинили «российских хакеров» в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Украине на территории европейских стран Североатлантического альянса через камеры. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Telegraph, ссылаясь на совместное заявление спецслужб.

Разведывательные агентства Нидерландов обвинили «российских хакеров» в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Украине на территории европейских стран Североатлантического альянса через камеры. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Telegraph, ссылаясь на совместное заявление спецслужб.

— РФ следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединенные к интернету. Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину, — сказано в статье со ссылкой на совместный материал Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

Хакеры якобы использовали камеры, направленные на маршруты военных на территории европейских стран-членов альянса, в том числе и самих Нидерландов, а также Украины.

8 июля Telegram-канал Shot сообщил, что российские хакеры взломали базу данных со списками лиц, которые направляли деньги в поддержку боевиков «Русского добровольческого корпуса»*. Среди тех, кто финансировал РДК*, замечены люди из Польши, Эстонии, Кипра и других стран Евросоюза, а также с самой Украины, где базируются военные. Также в списке имеются российские пользователи из 15 регионов РФ.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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