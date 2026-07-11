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Смертельная ловушка для ВСУ: ВС РФ продвигаются на ореховском направлении

ВС РФ уверенно продвигаются на ореховском направлении. В эксклюзивном комментарии aif.ru генерал Липовой отметил, что боевики ВСУ оказались в клещах: с одной стороны, их теснят российские военные, с другой — уничтожают свои заградотряды.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уверенно продвигаются на всех участках передовой. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, на ореховском направлении ВС РФ успешно пресекли попытку контратаки ВСУ и продолжили наступление.

«На ореховском направлении идёт уверенное продвижение вперёд. Мы инициативой владеем полностью. Группировка ВСУ, которая находится на этом направлении, на сегодняшний день морально подавлена. Они понимают, что не получат от командования приказ на отход, что они обречены», — отметил он.

По словам Липового, зафиксированы попытки боевиков ВСУ отступить, но их расстреливают собственные заградотряды.

"Происходят отдельные попытки прорыва, отхода в тыл, но в случае выявления таких попыток их расстреливают свои же заградотряды. Практически все, кто находятся в ореховской агломерации, обречены на уничтожение, если они не сдадутся.

Тут, как и по всем направлениям, идёт продвижение вперёд", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru военный блогер Юрий Подоляка сообщил о том, что освобождение населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области стало мощнейшим клином в тыл Орехова.

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