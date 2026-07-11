Трое юных жителей Хабаровского края поборются за гранты до 1 млн рублей

Трое участников из Хабаровского края вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Победители смогут пройти бесплатное обучение во Всероссийском детском центре «Океан» или центре знаний «Машук», а также претендовать на гранты до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.
В этом году на конкурс поступило более 80 тысяч заявок из всех регионов России и десяти зарубежных стран. В финал прошел 321 участник, среди них — трое представителей Хабаровского края.
Студент Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре Степан Овсянников представил проект в номинации «Мое здоровье». Его работа посвящена охране труда и производственной безопасности на предприятии ООО «Амурсталь».
По словам автора проекта, он предлагает улучшить систему профилактики профессиональных рисков за счет цифровых и организационных решений.
Ученик гимназии № 7 Хабаровска Матвей Батенев вышел в финал в номинации «Научно-технологическое лидерство моей страны». Его разработка — универсальный трекер для повышения эффективности электрогенерации фотоэлементами. Проект предполагает создание системы слежения за солнцем для плавучих солнечных установок.
Еще одна финалистка — студентка строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре Маргарита Самар. Она представила проект «Амурская мелодия», посвященный сохранению нанайского языка и фольклора через создание современного видеоклипа на основе нанайской колыбельной.
В финале участникам предстоит за пять минут представить свои проекты экспертам и ответить на вопросы. Защиты пройдут онлайн, записи будут доступны в официальном сообществе конкурса.