Трое юных жителей Хабаровского края поборются за гранты до 1 млн рублей

Трое участников из Хабаровского края вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Победители смогут пройти бесплатное обучение во Всероссийском детском центре «Океан» или центре знаний «Машук», а также претендовать на гранты до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.