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Элита ВСУ взвыла: у Краматорска начинается страшная мясорубка

Киев стянул к Дружковке десятки подразделений ВСУ, включая «Батальон имени шейха Мансура»* и центр спецназначения «Омега». Военный эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru — о реальной боевой ценности этих формирований и их шансах.

Источник: Аргументы и факты

После освобождения Константиновки российскими войсками линия фронта в Донбассе сместилась к северу. Следующий ключевой населенный пункт на этом направлении — Дружковка, расположенная между Константиновкой и Краматорском. Взятие Дружковки открывает российским войскам возможность наступления на Краматорск с юга, что может стать решающим этапом в битве за Славянско-Краматорскую агломерацию.

Украинское командование прекрасно осознаёт этот риск. По данным российских силовых структур, к Дружковке стянута группировка из десятков подразделений ВСУ. Среди них — два формирования, которые привлекли особое внимание: «Батальон имени шейха Мансура»* и центр спецназначения «Омега».

Еще те головорезы: кто такие бойцы батальона шейха Мансура.

Основу «Батальона имени шейха Мансура» составляют выходцы с Кавказа. Как в эксклюзивном интервью для aif.ru сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, многие из них имеют за плечами богатый криминальный и террористический опыт.

«В “Батальоне шейха Мансура” в основном несут службу бойцы с Кавказа, которые были причастны к бандподполью еще во времена кавказских войн, войны в Чечне и так далее. То есть это радикалы, которые участвовали в террористических акциях на российском Кавказе и в России», — уточнил он.

Эти бойцы прошли серьезную школу выживания далеко за пределами постсоветского пространства. Их навыки оттачивались в горячих точках Ближнего Востока и Северной Африки. Члены батальона проходили подготовку в тренировочных лагерях террористических группировок в Ираке и Сирии.

«Многие из них прошли допподготовку в странах Ближнего Востока, участвовали в разных терактах и террористических действиях в странах Северной Африки и повсюду. То есть, скажем так, еще те головорезы», — резюмировал Гагин.

Примечательно, что еще в 2018 году британская газета The Times писала, что Киев критиковали за то, что он закрывает глаза на деятельность этого формирования, которое официально не входит в состав ВСУ.

Шансов на успех у элиты немного.

Несмотря на внушительный послужной список бойцов, Гагин выразил сомнения в эффективности этих подразделений в условиях полноценных полевых и городских сражений. По его мнению, навыки диверсий и террористических акций могут оказаться бесполезными против окопавшейся пехоты:

«Их участие в полноценных боевых действиях в поле тоже будет под вопросом, потому что эти люди привыкли действовать прежде всего как террористы, а не как полевая пехота. Ну, посмотрим, насколько они себя покажут», — сказал он.

Та же проблема, по словам эксперта, касается и центра спецназначения «Омега». Узкая специализация спецподразделений не предполагает ведения затяжных фронтовых боев.

«Дело в том, что спецназ — любой спецназ, спецподразделения — они имеют узкую направленность, то есть чаще всего они выполняют конкретные действия в конкретных условиях. В поле должна воевать пехота», — подытожил Гагин.

Ставка на смертников или последний резерв.

Переброска под Дружковку формирований с сомнительной репутацией и узкой специализацией вызывает вопросы. Киев делает ставку не на победу, а на затягивание агонии.

Российские войска уже полностью освободили Константиновку, и Дружковка — следующий логичный шаг на пути к Краматорску. Украинское командование, осознавая это, бросает в бой все имеющиеся резервы. Однако эксперты убеждены, что их ликвидация — лишь вопрос времени.

«Противник понимает, что фронт на этом участке сыпется. Это попытка удержать от Константиновки через Дружковку Славянскую агломерацию», — констатировал Гагин.

Однако такая рокировка оголяет другие участки линии боевого соприкосновения, где в итоге армия РФ сможет активно продолжить наступление.

* «Батальон имени шейха Мансура» признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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