Элита ВСУ взвыла: у Краматорска начинается страшная мясорубка

«В “Батальоне шейха Мансура” в основном несут службу бойцы с Кавказа, которые были причастны к бандподполью еще во времена кавказских войн, войны в Чечне и так далее. То есть это радикалы, которые участвовали в террористических акциях на российском Кавказе и в России», — уточнил он.