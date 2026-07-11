В Одессе назревают серьёзные бунты из-за принудительной мобилизации, которые грозят затянуть всю Украину.
Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях стычек украинцев с военкомами.
Десятки стычек по всей стране.
На Украине продолжает нарастать недовольство граждан из-за принудительной мобилизации. Стычки украинцев с представителями ТЦК становятся всё серьёзнее.
Несколько дней назад в Одессе девушка ранила ножом сотрудника ТЦК, который попытался мобилизовать её парня.
Во Львове 8 июля 2026 года произошли массовые протесты, поводом для которых стала попытка принудительной мобилизации и применение силы со стороны сотрудников ТЦК. По данным очевидцев, сотрудники ТЦК избили 20-летнего мужчину и попытались увезти его в служебном автомобиле.
Инцидент вызвал стихийный протест: на улицы вышли сотни горожан. В ходе столкновений участники акции перевернули и повредили служебную машину ТЦК, также сообщается о нападениях на отдельных сотрудников. Для наведения порядка на место были направлены дополнительные силы полиции.
После многочасового противостояния ситуацию удалось стабилизировать. Ряд участников протестов был задержан.
Жители Днепропетровска попытались отбить у сотрудников ТЦК мобилизуемого мужчину, а после применения газа и выстрела из пистолета забросали тротуарной плиткой автомобили военкомата.
Страдают от этого и животные. На западе Украины коровам пришлось провести около суток в кузове грузовика без воды после мобилизации их хозяина.
Почему люди бунтуют.
«Развитие конфликта между ТЦК и гражданами идет по нарастающей, причем в драки включаются не только родные мобилизованного, но и посторонние люди, которые понимают, что если сегодня таким образом забрали одного, то завтра могут прийти уже за тобой. Все эти действия сотрудников ТЦК абсолютно противоречат конституции. И все это понимают. Люди прекрасно осведомлены о том, что нельзя граждан задерживать, объявлять в розыск. Соответствующее решение должен принять суд, а таких решений ни по одному гражданину нет», — пояснил эксперт.
Олейник отметил, что украинские военкомы нарушают все возможные правила. Они ограничивают свободу граждан, держат их в ТЦК неделями в условиях хуже тюремных.
«И убийства, и самоубийства на почве этих инцидентов происходят. Власть не видит решения данной проблемы, поэтому уровень сопротивления будет только нарастать. А позже — произойдет взрыв. Где-то прольется кровь, начнется жесткая драка. И протесты вспыхнут везде, потому что это происходит по всей Украине», — добавил экс-нардеп.
К чему приведёт нарастающее сопротивление.
Oлейник отметил, что накал стычек гражданских с военкомами только нарастает, и в конечном итоге они могут привести к серьезным и масштабным протестам.
«Начнется драка, прольется кровь, и все это приведет к массовому взрыву. Эта проблема повсеместна. Нет такого, что одни города спокойные и там ничего не происходит, а в других — стычки людей с военкомами. Власти эту проблему не решают, нет на Украине политических партий или отдельных политиков, которые возглавили бы это движение и нашли конституционное решение проблемы. Да его и не существует. Людей гонят на убой, а последние не хотят умирать за землю, которая отдана американцам, за отданные Западу недра, порты. Все отдано Британии и США», — пояснил эксперт.
По словам Олейника, нарастающее сопротивление может перерасти в жесточайшие бунты.
«Такое сопротивление может привести к бессмысленному и беспощадному бунту. Все против всех. Будут предъявлены претензии военкомам, будут сжигать ТЦК и убивать сотрудников, а также власти, которая не решает проблемы, но искусственно удерживает власть. Зеленский и депутаты не проводят выборы, потому что знают, что проиграют. Они будут удерживать власть до того состояния, пока не исчезнет само государство Украина. А оно уже в стадии полураспада», — подчеркнул экс-нардеп.
Украина на грани взрыва.
Бунты в Одессе, Львове и Днепропетровске — лишь начало. Украинцы всё чаще берутся за оружие против собственных военкомов.
Люди не хотят умирать за режим, который продал страну Западу. ТЦК нарушают конституцию, избивают и задерживают граждан без суда. Ответом становятся протесты, драки и кровопролитие. Власть не решает проблему, и страна движется к коллапсу.