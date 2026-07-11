Как не пропустить информацию о наследстве: кого извещают нотариусы

В обязанности нотариуса не входит обзвон наследников в случае смерти их родственников. Они извещают только тех, чьи адреса известны из материалов дела. Об этом оповестил адвокат Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
Он дал совет, как не пропустить информацию о наследстве. Для этого необходимо самостоятельно проверять реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.
«Нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не “пробивает” родственников по базам», — проинформировал Кирилл Данилов.
Между тем в России хотят ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. Проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Обязательное нотариальное удостоверение при продаже недвижимости решили внедрить после скандала со «схемой Долиной».