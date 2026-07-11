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Как не пропустить информацию о наследстве: кого извещают нотариусы

Адвокат Данилов: нотариусы не обязаны сообщать наследникам о смерти родных.

Источник: Комсомольская правда

В обязанности нотариуса не входит обзвон наследников в случае смерти их родственников. Они извещают только тех, чьи адреса известны из материалов дела. Об этом оповестил адвокат Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Он дал совет, как не пропустить информацию о наследстве. Для этого необходимо самостоятельно проверять реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.

«Нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не “пробивает” родственников по базам», — проинформировал Кирилл Данилов.

Между тем в России хотят ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. Проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Обязательное нотариальное удостоверение при продаже недвижимости решили внедрить после скандала со «схемой Долиной».

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