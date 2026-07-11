Собчак прокомментировала наряд дочери Маликова за 13 миллионов рублей

На одном пальце у нее кольцо Cartier за четыре миллиона 600 тысяч рублей, на другом — украшение Bvlgari за один миллион 800 тысяч. Итоговая стоимость образа, по подсчетам журналистки, составила 13 миллионов 198 тысяч рублей.