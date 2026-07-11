Росавиация раскрыла детали ошибочной посадки новосибирского рейса S7 в Махачкале

Как выяснилось, экипаж планировал инструментальный заход на ВПП-14, но диспетчер дал указание перейти на визуальный заход на ВПП-32. В опубликованной аэронавигационной информации отсутствовали данные о строящейся полосе, а на нерабочей ВПП не было запрещающих знаков. Экипаж не получил предупреждения, что более заметная полоса является строящейся, и совершил на неё посадку. «Проведение строительных, ремонтных или реконструкционных работ на площади маневрирования аэродромов существенно усложняет условия визуального ориентирования экипажей и повышает риск выбора ложных ориентиров на конечном этапе захода на посадку», — говорится в документе Росавиации.