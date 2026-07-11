Заступился за сестру и стал фигурантом дела подросток из Хабаровска

В Хабаровске полицейские установили причастность 16-летнего подростка к причинению тяжкого вреда здоровью мужчине. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
По предварительным данным, юноше, который живет в микрорайоне Пятая площадка, позвонила старшая сестра и рассказала о конфликте с сожителем. Подросток решил вмешаться и приехал к ней домой на улицу Вологодскую.
Молодой человек пригласил мужчину в подъезд для разговора. Однако беседа переросла в конфликт, во время которого подросток толкнул оппонента. Мужчина неудачно упал и получил травмы.
Экспертиза установила, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас он проходит лечение и сам обратился в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до шести месяцев.
Известно, что подросток учится на первом курсе техникума. Ранее он и его семья на профилактическом учете не состояли. В отношении юноши избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних составили рапорт в отношении матери подростка по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.