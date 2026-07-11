Хабаровчанин продал машину по указке мошенников и потерял миллион рублей

В Хабаровском крае 46-летний местный житель лишился более одного миллиона рублей, став жертвой изощрённой мошеннической схемы. Злоумышленники заставили его продать собственную машину. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, мужчине позвонили неизвестные и, сославшись на подготовку региона к отопительному периоду, сообщили о необходимости проверки счётчиков горячего водоснабжения. Для записи в электронную очередь его попросили продиктовать код из СМС. После этого жертве позвонил лжесотрудник банка и заявил о подозрительных операциях по счетам и оформленном кредите. Мужчине предложили закрыть кредит, пообещав, что банк позже вернёт деньги.
Поскольку накоплений не хватало, мошенники предложили фиктивно продать автомобиль, который он потом сможет выкупить. Потерпевшему дали номер телефона «покупателя», он сам договорился о встрече и подписал договор купли-продажи. Вырученные деньги вместе с обналиченными сбережениями он перевёл на «безопасный» счёт. Когда звонки перестали принимать, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Прокуратура призывает граждан перепроверять информацию и немедленно прекращать разговор с подозрительными звонящими.
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