Хабаровчанин продал машину по указке мошенников и потерял миллион рублей

Поскольку накоплений не хватало, мошенники предложили фиктивно продать автомобиль, который он потом сможет выкупить. Потерпевшему дали номер телефона «покупателя», он сам договорился о встрече и подписал договор купли-продажи. Вырученные деньги вместе с обналиченными сбережениями он перевёл на «безопасный» счёт. Когда звонки перестали принимать, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Прокуратура призывает граждан перепроверять информацию и немедленно прекращать разговор с подозрительными звонящими.