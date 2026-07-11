Простые шаги, чтобы чувствовать себя счастливее при работе из дома

В-третьих, удаленному сотруднику следует соблюдать психогигиену. Эксперт подчеркнула, что «место и одежда — это переключатели для организма». Она посоветовала завести ритуалы для начала и окончания рабочего дня. В-четвертых, при работе из дома важно не идти на поводу у лени.