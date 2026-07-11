Простые шаги, чтобы чувствовать себя счастливее при работе из дома

Россияне стали чаще выбирать удаленную работу. Такой формат позволяет трудиться, не выходя из дома. Клинический психолог Ирина Коржаева дала советы, как стать счастливее на удаленке. Она поделилась рекомендациями в интервью KP.RU.
По словам психолога, важно соблюдать пять базовых правил. Во-первых, стоит помнить про режим. Он позволит удаленщику настроить организм. Во-вторых, важно помнить о графике работы. Как отметила психолог, это правило должно соблюдаться с обеих сторон — работником и работодателем.
В-третьих, удаленному сотруднику следует соблюдать психогигиену. Эксперт подчеркнула, что «место и одежда — это переключатели для организма». Она посоветовала завести ритуалы для начала и окончания рабочего дня. В-четвертых, при работе из дома важно не идти на поводу у лени.
«Иметь план, как отдыхать. Разучиться отдыхать проще, чем кажется. Это навык счастливого человека», — дала пятый совет Ирина Коржаева.
Между тем эксперт в области управления персоналом Алевтина Андреева напомнила, что за любым большим заработком стоят годы обучения и опыта. «Непыльной» работы не существует, добавила она.