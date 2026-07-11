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Простые шаги, чтобы чувствовать себя счастливее при работе из дома

Психолог Коржаева дала советы, как стать счастливее на удаленке.

Источник: Комсомольская правда

Россияне стали чаще выбирать удаленную работу. Такой формат позволяет трудиться, не выходя из дома. Клинический психолог Ирина Коржаева дала советы, как стать счастливее на удаленке. Она поделилась рекомендациями в интервью KP.RU.

По словам психолога, важно соблюдать пять базовых правил. Во-первых, стоит помнить про режим. Он позволит удаленщику настроить организм. Во-вторых, важно помнить о графике работы. Как отметила психолог, это правило должно соблюдаться с обеих сторон — работником и работодателем.

В-третьих, удаленному сотруднику следует соблюдать психогигиену. Эксперт подчеркнула, что «место и одежда — это переключатели для организма». Она посоветовала завести ритуалы для начала и окончания рабочего дня. В-четвертых, при работе из дома важно не идти на поводу у лени.

«Иметь план, как отдыхать. Разучиться отдыхать проще, чем кажется. Это навык счастливого человека», — дала пятый совет Ирина Коржаева.

Между тем эксперт в области управления персоналом Алевтина Андреева напомнила, что за любым большим заработком стоят годы обучения и опыта. «Непыльной» работы не существует, добавила она.