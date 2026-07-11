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Психолог Коржаева объяснила, кому не подойдет работа на удаленке

Психолог Коржаева: удаленная работа не подходит для общительных и активных.

Источник: Комсомольская правда

Дистанционная работа имеет свои преимущества и недостатки. Удаленка удобна, но подходит не всем. Такая работа будет тяжелой для общительных и активных людей. На это указала клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с KP.RU.

По ее словам, некоторым для продуктивности нужны «живые люди рядом». Такая энергия есть в офисе. При этом часть людей, напротив, возвращаются домой без сил после подобной работы. Им комфортнее удаленный формат труда.

«На первый взгляд, удаленка дает гибкий график. Если работа выполняется — в плюсе все. Кроме нервной системы. Человеку важно расписание — это гормоны, нервы, рефлексы. А когда сбиваются биологические ритмы, то рушится вся система», — оценила удаленку Ирина Коржаева.

Удаленная работа при этом становится всё актуальнее. Такой вариант подходит для мамочек в декрете. По данным ВЦИОМ за 2025 год, число желающих работать на удаленке выросло вдвое за несколько лет.