Психолог Коржаева объяснила, кому не подойдет работа на удаленке

Дистанционная работа имеет свои преимущества и недостатки. Удаленка удобна, но подходит не всем. Такая работа будет тяжелой для общительных и активных людей. На это указала клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с KP.RU.
По ее словам, некоторым для продуктивности нужны «живые люди рядом». Такая энергия есть в офисе. При этом часть людей, напротив, возвращаются домой без сил после подобной работы. Им комфортнее удаленный формат труда.
«На первый взгляд, удаленка дает гибкий график. Если работа выполняется — в плюсе все. Кроме нервной системы. Человеку важно расписание — это гормоны, нервы, рефлексы. А когда сбиваются биологические ритмы, то рушится вся система», — оценила удаленку Ирина Коржаева.
Удаленная работа при этом становится всё актуальнее. Такой вариант подходит для мамочек в декрете. По данным ВЦИОМ за 2025 год, число желающих работать на удаленке выросло вдвое за несколько лет.