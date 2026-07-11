Вы наши родные: Эвакуированные из Константиновки жители со слезами на глазах благодарят бойцов

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в освобождённой Константиновке дроноводы заметили на стене полуразрушенного здания самодельный плакат с надписью «Живёт семья с ребёнком». Сигнал помог военным обнаружить людей, которые укрывались внутри. С помощью беспилотника им сбросили рацию и объяснили порядок действий, после чего сопровождали до места эвакуации, где уже ждали автомобиль и медики. После выхода из опасной зоны спасённые не скрывали эмоций и поблагодарили военнослужащих за помощь.