В Красноярске двое подростков на мопеде пострадали в ДТП

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием двух несовершеннолетних. Авария произошла накануне вечером на улице Березина. По предварительным данным, двое 15-летних подростков ехали на мопеде без защитной экипировки и мотошлемов. В районе дома № 63 водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего мопед опрокинулся. Обоих школьников доставили в медицинское учреждение, — уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что нельзя допускать несовершеннолетних без водительского удостоверения за руль мототехники и автомобиля. Читайте также: Почти тысяча красноярских автолюбителей с начала года выезжали на встречку В Красноярске усилят контроль за лихачами и нетрезвыми водителями в выходные В Красноярске пьяного водителя электровелосипеда арестовали на 10 суток.