Садовод Туманов дал совет, как не отравиться ядовитой ягодой

Простые, но жёсткие правила безопасности, способные уберечь от отравления незнакомыми ягодами, дал в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Как сообщалось, в Бийске Алтайского края семилетний мальчик попал в больницу, попробовав неизвестную ягоду во дворе. У пострадавшего осип голос и затруднилось дыхание. В больницу ребенка увезли в состоянии средней степени тяжести.
Главный совет Туманов сформулировал просто. «Совет один — не тянуть в рот всякую гадость. Есть нужно только то, что вы точно знаете. Как говорит старая пословица грибников: “Съел то, что знаешь, — остался жив”. Если захотите провести опыт на себе — скорее всего, погибнете», — заявил Туманов.
Эксперт пояснил, что природа поставила мощный естественный заслон: большинство ядовитых ягод обладают резкой горечью, поэтому съесть опасную дозу почти нереально.
«Вы раскусите горькую жимолость и следующие два часа будете только отплёвываться. Поэтому смертельных отравлений именно ядовитыми ягодами очень и очень мало», — подытожил Туманов.
Ранее садовод Туманов прокомментировал отравление ребёнка ягодой в Бийске.