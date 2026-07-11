Садовод Туманов дал совет, как не отравиться ядовитой ягодой

Главный совет Туманов сформулировал просто. «Совет один — не тянуть в рот всякую гадость. Есть нужно только то, что вы точно знаете. Как говорит старая пословица грибников: “Съел то, что знаешь, — остался жив”. Если захотите провести опыт на себе — скорее всего, погибнете», — заявил Туманов.