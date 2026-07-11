Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпросвещения назвали показатель трудоустройства выпускников педвузов

Кравцов: 85 процентов выпускников педвузов трудоустраиваются в первый год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения. По итогам 2025 года этот показатель превысил 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершают обучение в педвузах Минпросвещения РФ в 2026 году. Из них свыше 13 тысяч человек получат дипломы с отличием.

Общая численность выпускников подведомственных министерству педвузов в этом году превышает 66 тысяч, из них 18 тысяч окончили вуз с отличием.

«Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. При этом подготовка будущих учителей ведется на высоком профессиональном уровне с учетом лучших отечественных методик и современных технологий, что позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

В эту приемную кампанию общий объем бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки» в подведомственных Минпросвещения педвузах составляет 37 516 мест.