В Минпросвещения назвали показатель трудоустройства выпускников педвузов

«Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. При этом подготовка будущих учителей ведется на высоком профессиональном уровне с учетом лучших отечественных методик и современных технологий, что позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.