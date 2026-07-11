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В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение

Ливни с грозой, градом и сильным ветром обрушатся на Волгоградскую область сегодня, 11.

Ливни с грозой, градом и сильным ветром обрушатся на Волгоградскую область сегодня, 11 июля. Из-за ожидающейся непогоды сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, на смену июльскому зною в регион придут не просто легкие освежающие дожди. На пару с осадками в районы Волгоградской области ворвутся порывы ветра со скоростью до 20−25 м/с.

Уже завтра стихия потеряет свою мощь, сохранив лишь кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом останется почти неизменной — от +25 до +30 градусов тепла.

Фото Андрея Поручаева.

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