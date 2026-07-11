Ливни размыли дороги в Хабаровском районе, людей перевозят на лодке

На 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево вода размыла объездную дорогу через реку Правая. Движение на участке временно ограничено. Для жителей организовали переправу через разлив на спасательной лодке и подвоз питьевой воды. По данным властей, угрозы подтопления жилых домов нет.