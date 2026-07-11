Ливни размыли дороги в Хабаровском районе, людей перевозят на лодке

Сразу на нескольких участках дорог Хабаровского района введены ограничения движения после сильных дождей и резкого подъема уровня воды. Дорожные службы, спасатели и пожарные продолжают устранять последствия паводка.
На 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево вода размыла объездную дорогу через реку Правая. Движение на участке временно ограничено. Для жителей организовали переправу через разлив на спасательной лодке и подвоз питьевой воды. По данным властей, угрозы подтопления жилых домов нет.
Сейчас специалисты восстанавливают проезд. На место доставляют необходимые материалы, работает экскаватор, ведется расчистка и расширение русла реки для ускорения схода воды. В ближайшее время планируется завезти водопропускные трубы.
Также ограничено движение на 17-м километре автодороги «Подъезд к поселку Догордон», где произошел размыв насыпи. На участке работают специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор», подрядчики и дорожная техника.
Продолжаются восстановительные работы и на переправе через реку Быдыр. В течение ночи дорожники подвозили к мостовому переходу скальный грунт, работы продолжаются.
Жителей просят учитывать временные ограничения при планировании поездок, не приближаться к местам проведения восстановительных работ и в случае экстренной ситуации звонить по номеру 112.