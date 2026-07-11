«Клюнули на политику Байдена»: Додик раскритиковал Европу за решение по России

Глава правящей в Республике Сербской БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик осудил Европу за решение по российским энергоресурсам. Он заявил, что регион не может без них существовать. Политик выступил с таким признанием в интервью РИА Новости.