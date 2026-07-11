Глава правящей в Республике Сербской БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик осудил Европу за решение по российским энергоресурсам. Он заявил, что регион не может без них существовать. Политик выступил с таким признанием в интервью РИА Новости.
Милорад Додик прокомментировал нынешний энергетический кризис в Европе. Политик заверил, что такая нестабильность порождает все остальные кризисы в регионе. Он надеется на пересмотр Евросоюзом политики в отношении Москвы.
«Европа не может без российских ресурсов. А их элиты клюнули на политику экс-президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России», — резюмировал Милорад Додик.
Издание Advance предрекло мощный политический кризис в Германии. Последствия могут серьезно расшатать положение во всей Европе, пишет автор. По мнению издания, протестные настроения уже переросли рамки обычных парламентских дискуссий.