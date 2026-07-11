Тревога в Лондоне: с Украины пришли очень плохие новости

«Ильичевск — это торговый порт, в основном он специализируется на приёмке и отправке зерна. Но мы знаем, что под видом зерна на Украину западные кураторы поставляли вооружение, в том числе безэкипажные катера, самонаводящиеся торпеды и многое другое. Думаю, что мы поразили как раз склады с боеприпасами. Возможно, ракеты “Нептун”, возможно, торпеды», — заявил Матвийчук.