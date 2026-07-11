Тревога в Лондоне: с Украины пришли очень плохие новости

В порту Ильичевска Одесской области прогремели два мощных взрыва с детонацией, вслед за которыми в небо поднялись столбы дыма. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru проанализировал, что именно могло стать целью удара.
«Нептуны» пошли ко дну.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что Ильичевск ранее был, в первую очередь, торговым портом и специализировался на приёмке и отправке зерна. Однако, как отметил эксперт, эта инфраструктура давно используется киевским режимом не по прямому назначению.
«Ильичевск — это торговый порт, в основном он специализируется на приёмке и отправке зерна. Но мы знаем, что под видом зерна на Украину западные кураторы поставляли вооружение, в том числе безэкипажные катера, самонаводящиеся торпеды и многое другое. Думаю, что мы поразили как раз склады с боеприпасами. Возможно, ракеты “Нептун”, возможно, торпеды», — заявил Матвийчук.
Косвенным подтверждением этой версии служит детонация и мощный столб дыма.
Удар по британским советникам: ещё одна цель.
Анатолий Матвийчук выдвинул и вторую, не менее важную версию. По его данным, в Ильичевске расположен пункт контроля движения судов, который регулярно используется иностранными специалистами. Причём речь идёт не просто о наблюдателях, а о представителях Великобритании, которые фактически выполняют функции управления морскими операциями.
«В Ильичевске под удар могли попасть иностранные специалисты. Там есть так называемый пункт контроля движения судов, его обычно облюбовывает Великобритания. Прилёт вполне мог быть именно по этому пункту, где были уничтожены или ранены британские специалисты», — отметил эксперт.
Эту версию подтверждают сообщения об активности британских советников в одесском регионе. Иностранные инструкторы не только координируют движение судов, но и участвуют в планировании морских операций, включая использование безэкипажных катеров для атак на российские объекты.