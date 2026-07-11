Эксперт Кузнецов: Хабаровский процесс нужно реконструировать на сцене

«В Гордековском музее есть постоянная экспозиция. В доме офицеров, где проходил Хабаровский процесс, установлена памятная доска в 2025 году. Там есть люди, которые серьезно этим занимаются уже на протяжении многих лет — именно популяризацией этой темы. По примеру Градековского музея, в местных краеведческих, военно-исторических музеях [необходимо] сделать по крайней мере какие-то элементы экспозиции. Потому что Хабаровский процесс — та тематика, которая на нем была представлена, — так или иначе касается всего Дальнего Востока. Использование бактериологического оружие, подготовка к бактериологической войне против СССР. [Важно,] чтобы это было зафиксировано во всех субъектах ДФО», — добавил Кузнецов.