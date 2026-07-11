Эксперт Кузнецов: Хабаровский процесс нужно реконструировать на сцене

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Работа по увековечиванию памяти о Хабаровском процессе 1949 года, на котором судили японских военных преступников, должна системно проводится во всех регионах Дальнего Востока — в том числе имеет смысл создание исторического спектакля на эту тему. Таким мнением с ТАСС поделился доцент кафедры Благовещенского государственного педагогического университета, заведующий научно-образовательной лабораторией по изучению Второй мировой войны, руководитель научно-образовательного пространства «Дальний Восток во Второй мировой войне: Без срока давности» Дмитрий Кузнецов.
«Предлагаю по аналогии с историческим спектаклем-реконструкцией, который есть по Нюрнбергскому процессу — в Москве его сделали, в МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет — прим. ТАСС), — создать похожую постановку по Хабаровскому процессу, инсценировку. Причем это могут быть студенты того же самого Хабаровского краевого института культуры — и судьи, и защитники, и прокуроры, и даже подсудимые», — сказал Кузнецов.
Он пояснил, что мемориализация данного судебного процесса во всех дальневосточных регионах — важный шаг для сохранения памяти о преступлениях японских милитаристов. По словам Кузнецова, сейчас такая работа активно ведется лишь в столице Хабаровского края, в частности, в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова.
«В Гордековском музее есть постоянная экспозиция. В доме офицеров, где проходил Хабаровский процесс, установлена памятная доска в 2025 году. Там есть люди, которые серьезно этим занимаются уже на протяжении многих лет — именно популяризацией этой темы. По примеру Градековского музея, в местных краеведческих, военно-исторических музеях [необходимо] сделать по крайней мере какие-то элементы экспозиции. Потому что Хабаровский процесс — та тематика, которая на нем была представлена, — так или иначе касается всего Дальнего Востока. Использование бактериологического оружие, подготовка к бактериологической войне против СССР. [Важно,] чтобы это было зафиксировано во всех субъектах ДФО», — добавил Кузнецов.
О Хабаровском процессе.
Хабаровский процесс — это суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Они обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, проведении экспериментов над людьми. Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года. Подсудимые признали свою вину. Всем им были назначены различные сроки заключения. К 1956 году почти все осужденные были репатриированы в Японию. Токийский и Хабаровский процессы прошли вслед за Нюрнбергским.
В 2025 году студенты Московского государственного лингвистического университета представили на площадке Национального центра «Россия» спектакль-реконструкцию «Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего». В нем были воссозданы ключевые моменты заседания международного трибунала — от предъявления обвинений нацистским военным преступникам до вынесения окончательного приговора.