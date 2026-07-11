Четыре рейса задерживают в волгоградском аэропорту

На фоне ограничений в работе столичных авиагаваней из штатного расписания выбивается и рейс «Победы» из московского Шереметьево. В городе на Волге самолет встретят на 50 минут позже заявленного — в 9:55. В обратную сторону волгоградцы вылетят в 10:10.