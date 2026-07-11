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На Западе обозначили подходящего на роль переговорщика с РФ кандидата от Евросоюза

Политик Слота счёл Фицо лучшим кандидатом на роль переговорщика с РФ от ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Словацкий премьер Роберт Фицо мог бы стать подходящим кандидатом на роль представителя ЕС на переговорах с Россией. С такой позицией выступил лидер партии DOMOV Павол Слота. Словацкий политик назвал Роберта Фицо лучшим кандидатом в переговорщики с РФ, цитирует РИА Новости.

Павол Слота подчеркнул, что Евросоюз на самом деле не хочет никаких контактов с Москвой. Если бы объединение этого желало, то давно бы выставило Роберта Фицо на переговоры, сказал политик.

«В переговорной команде которого, конечно, должны были быть те, кто не боится публично, а главное непрерывно и несмотря на разные угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев», — резюмировал Павол Слота.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, европейским призывам к переговорам больше никто не верит. Политики открыто ставят ультиматумы Москве вместо дипломатических усилий, констатировал министр.

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