Словацкий премьер Роберт Фицо мог бы стать подходящим кандидатом на роль представителя ЕС на переговорах с Россией. С такой позицией выступил лидер партии DOMOV Павол Слота. Словацкий политик назвал Роберта Фицо лучшим кандидатом в переговорщики с РФ, цитирует РИА Новости.
Павол Слота подчеркнул, что Евросоюз на самом деле не хочет никаких контактов с Москвой. Если бы объединение этого желало, то давно бы выставило Роберта Фицо на переговоры, сказал политик.
«В переговорной команде которого, конечно, должны были быть те, кто не боится публично, а главное непрерывно и несмотря на разные угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев», — резюмировал Павол Слота.
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, европейским призывам к переговорам больше никто не верит. Политики открыто ставят ультиматумы Москве вместо дипломатических усилий, констатировал министр.