Невролог рассказал, сколько нужно отдыхать

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-невролог Александр Комаров рассказал, почему переутомление может привести к обмороку и рекомендовал уходить в отпуск один-два раза в год.
Эксперт рассказал, что к потере сознания могут привести три момента: низкий уровень сахара, перегрузка избыточной информацией и резкое снижение артериального давления.
В последнем случае организм перестает получать кровоснабжение, в частности в мозге. Чтобы отрегулировать кровоток, нужно перейти в горизонтальное положение, поэтому обморок — это защитный механизм коры головного мозга.
«Иногда происходит эписиндром — электрический разряд, который блокирует, перезагружает кору. Здесь более плотная связка может быть с переутомлением», — сказал Комаров 360.ru.
Невролог считает, что лучше всего уходить в отпуск раз в год на почти месяц или дважды в год — минимум на две недели.
«Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — подчеркнул эксперт.
Комаров объяснил, что первые две недели человек «отходит от работы», а с третьей начинает полноценно отдыхать. По этой причине все санатории и профилактории работают по режиму 21 день.
«С точки зрения профилактической медицины, не меньше 14 дней должен быть отпуск с отсутствием доступа к рабочей информации (телефоны, ноутбуки, интернет, контакты с сотрудниками). Перезагрузка должна быть эмоциональная, функциональная и физическая», — рассказал врач.