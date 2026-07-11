Невролог рассказал, сколько нужно отдыхать

«Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — подчеркнул эксперт.