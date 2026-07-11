МКС пролетела над Новосибирском и попала в объектив Алексея Полякова

В ночь с 9 на 10 июля он сумел поймать в объектив пролёт Международной космической станции над Новосибирском. Кадр получился символичным: всего через несколько дней, 14 июля, к МКС отправится корабль «Союз МС-29», а в составе его основного экипажа — уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.
Пока космическая станция проплывала в ночном небе над родным городом Кикиной, сама она на Байконуре завершала последние приготовления к старту. Снимок Полякова стал своеобразным мостом между Землёй и орбитой, напомнив, что космос начинается совсем рядом.
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