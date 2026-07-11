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Россиянам хотят разъяснять новые законы: все будет доступно в одном месте

Минцифры поддержало идею разъяснять новые законы на «Госуслугах».

Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут получать разъяснения о новых законах на платформе «Госуслуги». Соответствующую инициативу поддержало Минцифры РФ. Об этом сказано в ответе ведомства на депутатский запрос.

«Минцифры России концептуально поддерживает предложенную вами инициативу, направленную на повышение правовой информированности граждан, и готово обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений и размещения соответствующей информации на ЕПГУ», — цитирует РИА Новости ответ на обращение в Минцифры группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Сообщается, что ведомство готово обеспечить техническую возможность данной функции.

Ранее сообщалось, что вступил в силу новый закон о защите граждан РФ за рубежом: что важно знать об этом, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в РФ вступил в силу закон о запрете авторизации с помощью иностранных сервисов.

Также сообщалось, что Владимир Путин подписал «Антифрод 2.0» — десять главных мер, которые защитят россиян от телефонных и кибермошенников.

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