Россиянам хотят разъяснять новые законы: все будет доступно в одном месте

Россияне смогут получать разъяснения о новых законах на платформе «Госуслуги». Соответствующую инициативу поддержало Минцифры РФ. Об этом сказано в ответе ведомства на депутатский запрос.
«Минцифры России концептуально поддерживает предложенную вами инициативу, направленную на повышение правовой информированности граждан, и готово обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений и размещения соответствующей информации на ЕПГУ», — цитирует РИА Новости ответ на обращение в Минцифры группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Сообщается, что ведомство готово обеспечить техническую возможность данной функции.
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