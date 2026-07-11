Историк Дюков призвал «громко говорить» о Волынской резне

«Говорить о Волынской резне стоит громко, потому что это одно из самых масштабных преступлений украинских националистов. Нужно говорить о том, что означает украинский национализм и какую угрозу он и сегодня несет абсолютно всем — не только России или Польше, но и всем соседям», — сказал историк.