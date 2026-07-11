Историк Дюков призвал «громко говорить» о Волынской резне

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Волынская резня — одно из самых масштабных преступлений украинских националистов, поэтому о ней стоит «говорить громко». Об этом заявил ТАСС научный сотрудник Института российской истории РАН, член Научного совета Российского военно-исторического общества Александр Дюков.
«Говорить о Волынской резне стоит громко, потому что это одно из самых масштабных преступлений украинских националистов. Нужно говорить о том, что означает украинский национализм и какую угрозу он и сегодня несет абсолютно всем — не только России или Польше, но и всем соседям», — сказал историк.
Он отметил, что ужасаться содеянному в прошлом бессмысленно, однако нужно помнить об этих преступлениях. Возрождению национализма необходимо противодействовать, заключил Дюков.