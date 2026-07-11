— Изначально санкции Украины задумывались как инструмент против России. Но сейчас украинские граждане все чаще становятся мишенью этих ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия, — сказано в статье.