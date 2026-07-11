Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: Зеленский использует санкции для устранения оппонентов без суда и следствия

Санкции, которые изначально вводились против РФ, при украинском президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении граждан Украины. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Berliner Zeitung.

Санкции, которые изначально вводились против РФ, при украинском президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении граждан Украины. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Berliner Zeitung.

— Изначально санкции Украины задумывались как инструмент против России. Но сейчас украинские граждане все чаще становятся мишенью этих ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия, — сказано в статье.

Такие рестрикции вызывают все больше споров в украинском обществе и даже могут обернуться для главы киевского режима серьезными юридическими последствиями, отметил автор материала.

— Если украинские суды или Европейский суд по правам человека признают эти санкции незаконными, то это может привести к судебным искам против Зеленского за злоупотребление властью или превышение полномочий, — высказался украинский политолог в беседе с газетой.

10 июля экс-дипломат Андрей Телиженко заявил, что Владимир Зеленский дал зеленый свет на осуществление теракта в Монако, в котором пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его семья.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше