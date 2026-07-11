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В Хабаровском районе размыло дорогу на остров Большой Уссурийский

В Хабаровском районе ведутся восстановительные работы на автодороге 08К-91.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе ведутся восстановительные работы на автодороге 08К-91 в районе острова Большой Уссурийский. Участок размыло, образовалась пробка с обеих сторон. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, на место направлены бульдозер, автогрейдер и самосвалы. Там уже находятся временно исполняющий полномочия главы района Валентина Четверикова, заместитель главы по безопасности Алексей Петренко, сотрудники ГИБДД, спасатели и МЧС России. Жителям, находящимся у аварийного участка, обеспечен подвоз питьевой воды. На место завозят материал для устранения размыва, работает экскаватор, ведётся расширение русла для сброса воды, в ближайшее время доставят водопропускные трубы.

Сотрудники поисково-спасательного отряда организовали перевозку людей на лодке. Администрация района обращается к жителям с убедительной просьбой не направляться на данный участок дороги без крайней необходимости — затор из автомобилей может мешать проезду спецтехники и спасателей. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 38−19−66 или 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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