Киев трясет за угрозы городам РФ: ракеты ВСУ взрывают точными ударами

«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет», — заявил эксперт.