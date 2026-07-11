Киев трясет за угрозы городам РФ: ракеты ВСУ взрывают точными ударами

Киевский режим объявил о скором запуске производства баллистических ракет и пригрозил ударами по крупным российским городам. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru разобрал, что на самом деле представляет собой новое оружие ВСУ.
Угроза из Киева: что заявил гендиректор Fire Point.
Киевский режим вновь попытался запугать российскую общественность громкими заявлениями о новом оружии. Генеральный директор украинской компании Fire Point Денис Штилерман официально объявил о создании баллистической ракеты, которую Киев планирует использовать для ударов по крупным российским городам.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал эти заявления и дал свою оценку реальным возможностям украинской ракетной программы.
«О создании баллистической ракеты заявил гендиректор компании Fire Point Денис Штилерман. Более того, даже были данные, что якобы во время предпоследней массированной атаки на Московскую область, когда наши ПВО сбили 430 дронов, противник запустил такую ракету в качестве испытания, её перехватила наша система ПВО», — отметил эксперт.
Конструктор из советского наследия и помощи западных партнеров.
Юрий Кнутов выделил две основные версии того, как Украина смогла разработать собственное баллистическое оружие. Обе они так или иначе связаны с использованием советского наследия и современных западных технологий.
«Первый вариант: “Точку-У” модернизировали до ракеты “Гром”, потом “Гром-2”, потом до уровня ракеты “Сапсан”. Сейчас вот появилась эта ракета FP-9», — пояснил эксперт.
Речь идёт о ракетном комплексе «Точка-У», разработки которого велись в Советском Союзе с конца 60-х до середины 80-х годов прошлого века. То есть Киев в очередной раз использует наследство советского военно-промышленного комплекса, которое осталось на территории Украины после распада СССР.
Вторая версия также связана с использованием частей от разного вооружения.
«Они взяли за основу ракету от комплекса С-300 с дальностью 150 километров и модернизировали её. В разработке ракет принимали участие западные компании. Топливо в Дании разрабатывается, система управления, вероятнее всего, стоит французская, как и на “Фламинго”. То есть киевский режим имеет в данном случае, скажем, такой конструктор из старых советских ракет и современных западных разработок», — уточнил Кнутов.
По информации, озвученной украинской стороной, новая баллистическая ракета имеет следующие характеристики: дальность — 850 километров, масса боевой части — 800 килограммов.
«Противник заявляет о планах использовать эти ракеты для атаки на наши крупные города», — констатировал Кнутов.
Однако эксперт подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны располагает современными комплексами, способными эффективно бороться с такими угрозами.
Ответ России: масштабная операция возмездия.
Юрий Кнутов отметил, что ответ России на угрозы не заставит себя долго ждать.
«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет», — заявил эксперт.
Он напомнил об успешном опыте поражения Южмаша — предприятия, где Киев пытался наладить производство ракет «Сапсан». «В своё время ударами по Южмашу мы сорвали производство ракет “Сапсан”. Потом они попытались ещё раз выпустить эти ракеты. Мы снова ударили по предприятию, и программа была сорвана полностью. Этот опыт будет использован максимально, чтобы лишить Украину.
возможности производить баллистические ракеты и угрожать нашим мирным регионам", — сказал Кнутов.
Выжгли гнездо «Фламинго».
На минувшей неделе ВС РФ нанесли удары по ключевым точкам военной инфраструктуры украинской столицы. Главной мишенью стал завод «Самсунг-Украина», где, по данным российской разведки, собирали комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также был поражён цех по выпуску беспилотников средней и большой дальности.
Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин, комментируя ситуацию для aif.ru, подчеркнул, что подобные акции будут лишь наращивать интенсивность. По его словам, заводские мощности по выпуску «Фламинго» могут дублироваться и в других регионах, например, за Днепром, но это лишь расширяет фронт работы для российских сил. Эксперт уверен, что систематическое уничтожение киевских оборонных предприятий в ближайшей перспективе ощутимо подорвёт потенциал украинской армии.
На фоне этих событий Василий Дандыкин выразил сомнение в способности Европы наладить массовые поставки зенитных ракет для систем Patriot.
«Мы не допустим того, чтобы у них что-то появилось. Будут уничтожаться ракеты на подходе, когда их будут перевозить», — подчеркнул капитан первого ранга.
Он добавил, что даже если европейские партнёры и найдут несколько комплектов, они будут ликвидированы ещё на этапе транспортировки. Российская разведка и средства поражения работают на упреждение, перехватывая военные грузы ещё до того, как они попадут на украинскую территорию.