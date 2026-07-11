Бухгалтер Голубкова: В расчёт отпускных включат квартальные и годовые премии

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин в этом году переносил запланированный отпуск. Основные причины — загруженность на работе и финансовые трудности (по 28% опрошенных). Ещё 20% изменили планы поездки, 17% сослались на семейные обстоятельства. В среднем у респондентов накопилось 22 неиспользованных дня — больше всего у работников образования и науки (36), меньше всего в IT и управлении персоналом (по 14). При этом 64% успевают отгулять все дни, 33% остаются с неотгулянными днями, а 3% берут дополнительные выходные.