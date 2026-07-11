Психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до членовредительства

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о механизмах, которые используют мошенники, чтобы заставить своих жертв не только расстаться с деньгами, но и причинять себе физический вред.
По словам эксперта, в основе этой тактики лежит поиск «слабого звена» и игра на человеческих страданиях.
«Особых никаких уловок нет. Они просто как психопаты-мошенники, то есть они не чувствительны к чужой боли, больше того, им нравится, когда другому человеку больно. Соответственно, они просто массово обзванивают и выискивают слабое звено: не очень психически устойчивых людей, не очень здоровых, находящихся в трудных жизненных ситуациях и эмоционально подавленных», — заявил Хорс.
По его словам, главные мишени — это либо пожилые люди либо, наоборот, молодежь.
«Пенсионеры в старческом слабоумии в какой-то степени — или, наоборот, молодежь без критического мышления и в депрессивном состоянии. Вот и всё. Мошенники просто массово обзванивают всех, примерно одно и то же делают», — пояснил эксперт.
Хорс отметил, что устойчивые психически люди легко распознают обман и прекращают общение, даже если случайно попались на удочку.
«Кто личностно и эмоционально покрепче — посылает их, понимает, что это мошенник. Может один раз случайно попасться, но это от невнимательности, не системно, не длительно и, естественно, не до самоповреждения. А те, кто слабее, попадаются плотно. У них и отсутствие критического мышления, и безволие, и банальная глупость может быть. Вот и всё. Это такая работа “по площадям”», — резюмировал психолог Хорс.
Ранее в сети неоднократно появлялись сообщения о случаях, когда жертвы телефонных мошенников под психологическим давлением переводили крупные суммы, брали кредиты и даже наносили себе травмы, выполняя инструкции злоумышленников. Так, в Сочи 19-летний парень попал в реанимацию, став жертвой мошенников. Злоумышленники заставили молодого человека нанести себе увечья.