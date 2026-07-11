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Психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до членовредительства

Психолог Михаил Хорс объяснил aif.ru, почему люди под влиянием злоумышленников наносят себе увечья. По его словам, аферисты массово обзванивают потенциальных жертв, выискивая эмоционально подавленных, и целенаправленно давят на их болевые точки.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о механизмах, которые используют мошенники, чтобы заставить своих жертв не только расстаться с деньгами, но и причинять себе физический вред.

По словам эксперта, в основе этой тактики лежит поиск «слабого звена» и игра на человеческих страданиях.

«Особых никаких уловок нет. Они просто как психопаты-мошенники, то есть они не чувствительны к чужой боли, больше того, им нравится, когда другому человеку больно. Соответственно, они просто массово обзванивают и выискивают слабое звено: не очень психически устойчивых людей, не очень здоровых, находящихся в трудных жизненных ситуациях и эмоционально подавленных», — заявил Хорс.

По его словам, главные мишени — это либо пожилые люди либо, наоборот, молодежь.

«Пенсионеры в старческом слабоумии в какой-то степени — или, наоборот, молодежь без критического мышления и в депрессивном состоянии. Вот и всё. Мошенники просто массово обзванивают всех, примерно одно и то же делают», — пояснил эксперт.

Хорс отметил, что устойчивые психически люди легко распознают обман и прекращают общение, даже если случайно попались на удочку.

«Кто личностно и эмоционально покрепче — посылает их, понимает, что это мошенник. Может один раз случайно попасться, но это от невнимательности, не системно, не длительно и, естественно, не до самоповреждения. А те, кто слабее, попадаются плотно. У них и отсутствие критического мышления, и безволие, и банальная глупость может быть. Вот и всё. Это такая работа “по площадям”», — резюмировал психолог Хорс.

Ранее в сети неоднократно появлялись сообщения о случаях, когда жертвы телефонных мошенников под психологическим давлением переводили крупные суммы, брали кредиты и даже наносили себе травмы, выполняя инструкции злоумышленников. Так, в Сочи 19-летний парень попал в реанимацию, став жертвой мошенников. Злоумышленники заставили молодого человека нанести себе увечья.