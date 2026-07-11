Психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до членовредительства

«Кто личностно и эмоционально покрепче — посылает их, понимает, что это мошенник. Может один раз случайно попасться, но это от невнимательности, не системно, не длительно и, естественно, не до самоповреждения. А те, кто слабее, попадаются плотно. У них и отсутствие критического мышления, и безволие, и банальная глупость может быть. Вот и всё. Это такая работа “по площадям”», — резюмировал психолог Хорс.