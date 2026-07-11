Звёзды мировой оперы и Шекспир под открытым небом: фото с челябинского «Курчатов Фест»

9 и 10 июля площадь Науки у памятника физику-ядерщику И. В. Курчатову на два дня стала главной концертной площадкой региона. Тысячи зрителей собрались, чтобы услышать мировые оперные хиты и шедевры классической музыки в исполнении звёзд российской и мировой сцены.
Первый вечер открылся премьерой музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира в постановке режиссёра Марины Брусникиной. Главные роли исполнили народный артист России Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Музыкальное сопровождение — Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. Завершился день церемонией награждения амбассадоров проекта «Челябинск — культурная столица 2027» — почётные таблички получили Евгений Миронов и дирижёр Алексей Рубин.
Во второй день фестиваля зрителей ждала оперная программа: на сцену вышли Ольга Перетятько — сопрано, блистающая на сценах «Метрополитен-оперы», «Ла Скала» и Венской оперы, и Иван Гынгазов — солист Большого и Мариинского театров. В их исполнении прозвучали арии и дуэты из опер Бизе, Пуччини, Верди, Массне и Гуно. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил артистов и публику, отметив, что фестиваль уже стал культурной традицией региона: «Курчатов Фест прочно вошёл в культурную традицию Челябинской области. Будем встречать пятый фестиваль!» сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Алексея Рубина.
Губернатор Алексей Текслер отметил, что такие события позволили региону завоевать статус культурной столицы 2027 года. Фестиваль уже стал традицией: «Будем встречать пятый!» — пообещал глава региона.