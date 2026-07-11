Звёзды мировой оперы и Шекспир под открытым небом: фото с челябинского «Курчатов Фест»

Во второй день фестиваля зрителей ждала оперная программа: на сцену вышли Ольга Перетятько — сопрано, блистающая на сценах «Метрополитен-оперы», «Ла Скала» и Венской оперы, и Иван Гынгазов — солист Большого и Мариинского театров. В их исполнении прозвучали арии и дуэты из опер Бизе, Пуччини, Верди, Массне и Гуно. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил артистов и публику, отметив, что фестиваль уже стал культурной традицией региона: «Курчатов Фест прочно вошёл в культурную традицию Челябинской области. Будем встречать пятый фестиваль!» сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Алексея Рубина.