В центре Волгограда закрывается ресторан Pari

— Мы работали для вас на протяжении 8 лет. Радовали вас улыбками, хорошим сервисом, а также яркими вкусами наших коктейлей и других напитков, — говорят волгоградцам в видеообращении. — Когда-то мы даже не думали, что сможем достичь таких вершин, и все благодаря вам. Мы благодарим каждого нашего гостя за эти чудесные восемь лет.