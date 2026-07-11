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В центре Волгограда закрывается ресторан Pari

В центре Волгограда закрывает свои двери ресторан Pari. Заведение, восемь лет работавшее на.

В центре Волгограда закрывает свои двери ресторан Pari. Заведение, восемь лет работавшее на улице Краснознаменской, попрощается со своими гостями уже завтра.

— У каждой истории есть свой конец. И иногда он гораздо печальнее, чем мы могли представить, — написали в социальных сетях заведения. — Мы закрываемся!

Не называя конкретных причин такого решения, представители заведения лишь поблагодарили постоянных клиентов за их поддержку и заявили, что успели достичь серьезных вершин.

— Мы работали для вас на протяжении 8 лет. Радовали вас улыбками, хорошим сервисом, а также яркими вкусами наших коктейлей и других напитков, — говорят волгоградцам в видеообращении. — Когда-то мы даже не думали, что сможем достичь таких вершин, и все благодаря вам. Мы благодарим каждого нашего гостя за эти чудесные восемь лет.

С начала года центр Волгограда попрощался сразу с несколькими заведениями общепита. Так, о закрытии объявляли владельцы бара «Люди», признавшие, что не смогли справиться с экономическими реалиями. Снять с фасада свою вывеску также пришлось сотрудникам ресторана русской кухни «The Щи» и представителям траттории «Римини» — точка общепита освободила место на улице Калинина. Последний сезон в Волгограде работает и кафе Angel Cakes.

Фото Андрея Поручаева.