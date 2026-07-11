Водителей предупредили о закрытии трех дорог в Хабаровском крае

С 10:00 10 июля закрыто движение всех видов транспорта на автодороге Биробиджан — Кукан. На 45-м километре у реки Быдыр и на 51-м километре у реки Ин размыты насыпи на подходах к мостам. Для восстановления проезда задействованы самосвалы, экскаватор и автогрейдер.