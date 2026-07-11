Водителей предупредили о закрытии трех дорог в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за сильных дождей и подъема уровня воды временно ограничили движение по трем региональным дорогам, сообщает МАХ канал КГКУ Хабаровскуправтодор.
Ограничения введены для обеспечения безопасности водителей и предотвращения аварийных ситуаций.
С 10:00 10 июля закрыто движение всех видов транспорта на автодороге Биробиджан — Кукан. На 45-м километре у реки Быдыр и на 51-м километре у реки Ин размыты насыпи на подходах к мостам. Для восстановления проезда задействованы самосвалы, экскаватор и автогрейдер.
Также с 23:45 10 июля ограничено движение по дороге «Подъезд к поселку Догордон». На 17-м километре произошел размыв насыпи.
С 9:20 11 июля закрыт для транспорта участок автодороги Красная Речка — Казакевичево. На 12-м километре у реки Правая размыта переправа. На месте работают дорожные службы, которые расчищают русло реки и укрепляют дорожное полотно.
Водителей просят учитывать действующие ограничения при планировании поездок.