Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На размытой дороге под Хабаровском ранее нашли признаки мошенничества

Надзорное ведомство начало новую проверку после размыва участка дороги Хабаровск — Казакевичево и напомнило о расследовании уголовного дела.

Прокуратура Хабаровского района начала проверку после размыва дорожного полотна на автодороге Хабаровск — Казакевичево в районе села Корсаково-2 через реку Правая.

На место происшествия выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.

В надзорном ведомстве отметили, что ранее уже проверяли этот участок после обрушения мостового сооружения. Тогда было установлено, что подрядчик использовал некачественные бетонные плиты при проведении ремонта, что, по данным прокуратуры, и привело к разрушению моста.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время расследование продолжается.

Сейчас подрядная организация ведет восстановительные работы на поврежденном участке дороги. Их проведение находится на контроле прокуратуры.