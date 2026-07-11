На размытой дороге под Хабаровском ранее нашли признаки мошенничества

Прокуратура Хабаровского района начала проверку после размыва дорожного полотна на автодороге Хабаровск — Казакевичево в районе села Корсаково-2 через реку Правая.
На место происшествия выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.
В надзорном ведомстве отметили, что ранее уже проверяли этот участок после обрушения мостового сооружения. Тогда было установлено, что подрядчик использовал некачественные бетонные плиты при проведении ремонта, что, по данным прокуратуры, и привело к разрушению моста.
По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время расследование продолжается.
Сейчас подрядная организация ведет восстановительные работы на поврежденном участке дороги. Их проведение находится на контроле прокуратуры.