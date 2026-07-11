На размытой дороге под Хабаровском ранее нашли признаки мошенничества

В надзорном ведомстве отметили, что ранее уже проверяли этот участок после обрушения мостового сооружения. Тогда было установлено, что подрядчик использовал некачественные бетонные плиты при проведении ремонта, что, по данным прокуратуры, и привело к разрушению моста.