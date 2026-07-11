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Число погибших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 648 человек

В Конго от Эболы умерли ещё 23 человека.

Источник: Комсомольская правда

Количество смертельных случаев, связанных с лихорадкой Эбола, увеличилось до 648 в Демократической Республике Конго. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на релиз министерства связи ДР Конго.

«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — сказано в публикации.

Предыдущая озвученная властями Конго цифра погибших от Эболы составляла 625 человек.

Накануне сообщалось, что уже пять регионов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) поражены лихорадкой Эбола.

Ранее академик Онищенко заявил, что завозные случаи лихорадки Эбола не представляют серьезной угрозы для России, поскольку этот вирус не обладает высоким эпидемиологическим потенциалом.

По прогнозам Программы развития ООН (UNDP), при худшем сценарии ущерб от эпидемии Эболы для африканских экономик может достичь 3,6 млрд долларов. Последствия скажутся не только на Конго, но и на соседних странах.

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