Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область войдёт в проект Роскосмоса по мониторингу земель

Проект по картографированию территории страны ведётся совместно с Росреестром.

Источник: Роскосмос

Иркутская область войдёт в проект Роскосмоса и Росреестра по автоматизированному мониторингу изменений местности на основе спутниковых снимков из космоса с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, губернатор Игорь Кобзев обратился к руководству Росреестра с просьбой одобрить заявку Иркутской области на увеличение проведения комплексных кадастровых работ по федеральному заказу в 2027 году. В этом году такие работы проводятся в 117 кадастровых кварталах в 18 муниципальных округах и районах Приангарья, а также в семи городах области — под них попадают более 25 тысяч объектов недвижимости. В 2027 году регион просит увеличить заказ до 670 кадастровых кварталов.

Проведение таких работ способствует повышению капитализации территории региона и страны в целом, уточнили в правительстве.