Иркутская область войдёт в проект Роскосмоса по мониторингу земель

Иркутская область войдёт в проект Роскосмоса и Росреестра по автоматизированному мониторингу изменений местности на основе спутниковых снимков из космоса с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, губернатор Игорь Кобзев обратился к руководству Росреестра с просьбой одобрить заявку Иркутской области на увеличение проведения комплексных кадастровых работ по федеральному заказу в 2027 году. В этом году такие работы проводятся в 117 кадастровых кварталах в 18 муниципальных округах и районах Приангарья, а также в семи городах области — под них попадают более 25 тысяч объектов недвижимости. В 2027 году регион просит увеличить заказ до 670 кадастровых кварталов.
Проведение таких работ способствует повышению капитализации территории региона и страны в целом, уточнили в правительстве.