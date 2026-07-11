Иркутская область войдёт в проект Роскосмоса по мониторингу земель

Кроме того, губернатор Игорь Кобзев обратился к руководству Росреестра с просьбой одобрить заявку Иркутской области на увеличение проведения комплексных кадастровых работ по федеральному заказу в 2027 году. В этом году такие работы проводятся в 117 кадастровых кварталах в 18 муниципальных округах и районах Приангарья, а также в семи городах области — под них попадают более 25 тысяч объектов недвижимости. В 2027 году регион просит увеличить заказ до 670 кадастровых кварталов.