Шоколад со вкусом лета: готовим домашние десерты

Кулинарный совет: для фондю идеально подходит шоколад с содержанием какао 55−65% — он достаточно текучий и не горчит. А лучшие дипы для шоколада — это клубника — ее кислотность идеально балансирует сладость и банан, который дает кремовую текстуру, а окунать в шоколад маршмеллоу — классика жанра. Если хотите добавить аромата — капните в растопленный шоколад немного кулинарного апельсинового масла или корицы.