Шоколад со вкусом лета: готовим домашние десерты

11 июля — Всемирный день шоколада и отличный повод устроить дома сладкий праздник. Чего вам больше хочется: холодного мороженого, фруктовых десертов, шоколадного фондю или воздушной сахарной ваты?
Вместе с Авито Товары (18+) мы вспоминаем простые рецепты домашних десертов. Начнем с базовых вещей.
Подобное к подобному.
Секрет лучшего шоколадного десерта часто не в сложности рецепта, а в правильном сочетании шоколада с другими продуктами.
Чем выше процент содержания какао в шоколаде, тем горче вкус: 30−40% — молочный сладкий, 55−70% — горьковатый с балансом, 75−80% — для ценителей глубокой горечи.
Любите темный горький шоколад с содержанием какао от 70%? Берите клубнику — ее сладость и лёгкая кислинка идеально балансирует горечь.
Банан раскрывается именно в компании молочного шоколада. Они дополняют друг друга по вкусу, текстуре и аромату, создавая по-настоящему идеальный дуэт.
Для апельсина стоит выбрать темный шоколад с перцем. Да-да, апельсин дружит с перцем — попробуйте посыпать этой специей дольку. И добавьте шоколад — цитрусовые масла помогают раскрыть насыщенные ноты какао.
Если взять соленый крекер, к нему лучше всего подойдет темный шоколад с содержанием какао 65−75%. Соль чудесным образом подчеркивает сладость.
Кофе требует темного шоколада от 80% какао и выше. Родственные горькие ноты этих двух продуктов усиливают друг друга.
Маршмеллоу идеально сочетается как с молочным, так и с темным шоколадом около 55% какао. Здесь работает контраст сладкой тягучести зефира и легкой горчинки какао.
Домашнее шоколадное мороженое.
Если есть мороженица, приготовим натуральное мороженое без красителей и консервантов.
Рецепт ко Дню шоколада: смешайте сливки 33%, молоко, какао-порошок, немного растопленного темного шоколада и сахар по вкусу. Отправьте смесь в мороженицу, а готовый десерт посыпьте шоколадной крошкой или дроблеными орехами.
Кулинарный совет: для максимально насыщенного шоколадного вкуса используйте какао-порошок с жирностью не менее 20% — он дает более глубокий аромат. А щепотка соли в конце приготовления подчеркнет сладость и сделает вкус многогранным.
Сахарная вата: сладкое угощение с шоколадным акцентом.
Имеется аппарат для приготовления сахарной ваты? Перед использованием прибор необходимо прогреть 5−10 минут, затем выключить и только потом засыпать сахар. Учтите, что на одну порцию сладкой ваты нужно в среднем 20 г сахара.
Идея для праздника: классическую сахарную вату можно сделать необычнее — после приготовления слегка присыпьте ее какао-порошком или добавьте шоколадные дропсы. Получится эффектный десерт, который удивит гостей.
Кулинарный совет: сахарная вата — десерт мгновенного удовольствия, ее лучше есть сразу. Если захотите украсить сахарное облако тонкими нитями горячего шоколада — подавайте на стол в течение 5−7 минут, чтобы сахар не начал таять от тепла шоколада.
Фондю: шоколадное настроение для всей компании.
Набор для фондю вполне способен стать звездой стола, за которым собралась семья или компания друзей.
Кулинарный совет: для фондю идеально подходит шоколад с содержанием какао 55−65% — он достаточно текучий и не горчит. А лучшие дипы для шоколада — это клубника — ее кислотность идеально балансирует сладость и банан, который дает кремовую текстуру, а окунать в шоколад маршмеллоу — классика жанра. Если хотите добавить аромата — капните в растопленный шоколад немного кулинарного апельсинового масла или корицы.
Домашний фруктовый лёд и сорбет.
Достаем силиконовые формочки для мороженого и готовим простой, но вкусный десерт.
Рецепт эскимо: смешайте натуральный йогурт с бананом и какао, разлейте массу по формам, вставьте палочки и отправьте в морозилку на 4−6 часов. Домашнее шоколадное эскимо без консервантов и усилителей вкуса готово!
Кулинарный совет: чтобы эскимо легко вынималось из формы, перед заливкой ополосните формы холодной водой (не вытирайте) — тонкая ледяная прослойка не даст смеси прилипнуть. Для шоколадной глазури растопите шоколад с кокосовым маслом (1:1) — она застывает тонким слоем и не крошится при надкусывании.
Хрустящие вафли для шоколадных десертов.
Никогда, слышите — никогда! не выбрасывайте советскую вафельницу. Она сможет ещё много лет радовать вас неповторимым блюдом.
Рецепт для праздничного стола: свежие домашние вафли подавайте с шариком шоколадного мороженого, полейте растопленным шоколадом и украсьте ягодами. Хрустящие вафли идеально сочетаются с мягкими текстурами — мороженым, кремом, ганашем.