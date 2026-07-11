Школьники очистили берег Амура в Хабаровске от мусора

Трудовые отряды старшеклассников приняли участие в уборке береговой линии Амура в акватории Заячьего полуострова в Краснофлотском районе Хабаровска. В общей сложности они очистили от мусора около 1 километра прибрежной территории. Эта уборка прошла в рамках акции «Вода России», которая регулярно проходит в Хабаровске под эгидой национального проекта «Экологическое благополучие».