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Школьники очистили берег Амура в Хабаровске от мусора

Трудовые отряды старшеклассников приняли участие в уборке береговой линии Амура в акватории Заячьего полуострова в Краснофлотском районе Хабаровска. В общей сложности они очистили от мусора около 1 километра прибрежной территории. Эта уборка прошла в рамках акции «Вода России», которая регулярно проходит в Хабаровске под эгидой национального проекта «Экологическое благополучие».

Трудовые отряды старшеклассников приняли участие в уборке береговой линии Амура в акватории Заячьего полуострова в Краснофлотском районе Хабаровска. В общей сложности они очистили от мусора около 1 километра прибрежной территории. Эта уборка прошла в рамках акции «Вода России», которая регулярно проходит в Хабаровске под эгидой национального проекта «Экологическое благополучие».