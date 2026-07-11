От +16 до +29, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 11 июля

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Ветер западной четверти в среднем будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, местами при грозе порывы усилятся 15 — 18 м/с, утром в отдельных районах до 20 — 23 м/с. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.